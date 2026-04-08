Fire Point анонсировала создание противобаллистической ракеты: эксперт озвучил скептический прогноз

По мнению Валерия Романенко, сначала необходимо выполнить первый пункт ракетной программы – массовое производство крылатых ракет FP-5.

Полноценная реализация планов ракетной программы требует значительных средств. На данный момент не наблюдается, чтобы Украина могла осуществлять массовые пуски крылатых ракет для поражения объектов на российской территории. Об этом авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко сказал в эфире Радио NV.

В частности, его спросили о перспективах разработки компанией Fire Point украинской зенитной ракеты для перехвата баллистических ракет.

"Я бы перед этим хотел увидеть массовое производство первого серьезного изделия из ракетной программы фирмы Fire Point – это массовый запуск по России [крылатых] ракет FP-5. Пока что я этого не наблюдаю", – отметил Романенко.

В связи с этим, как отметил эксперт, если будет выполнен первый пункт ракетной программы, тогда можно выделять средства на разработку зенитных ракет.

"Очень хорошо, что эта фирма занимается баллистикой. Это крайняя необходимость. Нам крайне нужны собственные баллистические ракеты. Но если в наших условиях фирма еще и замахнулась на аэробаллистику, еще и замахнулась на зенитные комплексы, то я бы поостерегся, потому что шаги слишком широкие. Сначала нужно убедиться, что фирма способна выполнить свои первые обязательства перед Министерством обороны", – считает Романенко.

Что этому предшествовало

Соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман в интервью Reuters сказал, что компания нацелена снизить стоимость перехвата баллистической ракеты до уровня ниже 1 миллиона долларов. Сейчас планируется развивать разработки таким образом, чтобы перехватить первую баллистическую ракету до конца 2027 года.

По словам главного редактора портала Defense Express Олега Каткова, компания Fire Point предлагает европейским партнерам интегрировать их головки самонаведения и радиолокационные станции с баллистической ракетой FP-7. Впрочем, пока европейские партнеры не спешат помогать в реализации украинских предложений.

