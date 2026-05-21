Может ли украинская ракета стать альтернативой Patriot: в Defense Express ответили

Армия США могла обратить внимание на новейшее украинское вооружение для усиления собственных систем ПВО. Об этом сообщает издание Defense Express, анализируя последние публикации американского военного руководства.
Как говорится в материале, в США официально начали разработку новой недорогой зенитной ракеты Low-Cost Interceptor (LCI) для ЗРК Patriot, которая будет способна бороться с баллистическими ракетами и аэродинамическими целями. Эта новинка должна заменить или дополнить дефицитные ракеты PAC-3 MSE.
Настоящую интригу спровоцировал генерал-майор Фрэнк Лозано, который работает в министерстве обороны и специализируется на оборонных закупках для армии США. По словам аналитиков, выбор иллюстрации к его последнему посту крайне интересен, ведь военный опубликовал изображение украинской баллистической ракеты FP-7. На имеющейся базе этой ракеты планируют создать зенитную модификацию FP-7.x, предназначенную для перехвата баллистических целей.
Армия США в своем запросе принимает заявки на готовые зенитные ракеты с уровнем готовности TRL-6 (протестированный прототип) или выше. На какой именно стадии разработки сейчас находится украинская FP-7.x от Fire Point, пока точно не известно.
Однако как отмечают авторы материала, "еще несколько месяцев назад, в феврале, мы уже могли увидеть испытательные пуски баллистической ракеты FP-7".
Впрочем, аналитики призывают не спешить с громкими выводами.
"Вероятно, генерал-майор Фрэнк Лозано использовал изображение украинской FP-7 лишь в качестве иллюстративного фото дешевой антибаллистической зенитной ракеты", – говорится в публикации.
Кроме того, на пути реального участия в программе стоят строгое американское законодательство и нехватка времени. Как отмечается в статье, "законодательство США требует, чтобы оружие для американской армии производилось на месте, в стране". Даже если разработчики захотят попробовать свои силы, времени на развертывание мощностей в США уже нет, поскольку сбор заявок заканчивается в конце этого месяца – 29 мая.
Разработка новой ракеты США – что известно
Ранее УНИАН писал, что новая ракета LCI будет способна перехватывать не только аэродинамические цели, такие как самолеты и беспилотники, но и баллистические ракеты с дальностью до 1000 километров. Важным условием разработки является способность оружия действовать в сложных погодных условиях и под воздействием активной радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.