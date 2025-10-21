Бельгия является частью ядерного сдерживания НАТО, и именно поэтому ее переход на самолеты F-35 имеет стратегическое значение.

Бельгия передаст Украине свои истребители F-16 только после того, как получит и запустит в действие новые самолеты F-35. Об этом рассказал министр обороны страны Тео Франкен, сообщает Радио Свобода.

"Мы продолжаем получать поставки по графику: первые три F-35 уже прибыли. Теперь они должны стать оперативными - это займет, думаю, год или полтора. Когда мы получим оперативную способность, мы сможем передать наши F-16 Украине", - сказал чиновник.

По его словам, процесс развертывания F-35 является "очень важной фазой" для бельгийских Военно-воздушных сих и напрямую связан с передачей самолетов Украине.

"Это очень важная фаза, я всегда объясняю это украинцам. Как только мы сможем - мы передадим. Но не забывайте, что наша страна имеет мощности DCA (Defensive Counter Air) и играет важную роль в политике ядерного сдерживания НАТО. Это краеугольный камень нашей доктрины", - пояснил Франкен.

Он отметил, что Бельгия является частью ядерного сдерживания НАТО, и именно поэтому ее переход на самолеты F-35 имеет стратегическое значение.

Самолеты F-16 для Украины

Ранее Франкен уверял, что Украина получит все обещанные Бельгией истребители F-16, передача состоится после подготовки пилотов и прохождения технических процедур.

"F-16 действительно попадут в вашу страну, но мы еще не подтвердили их готовность к использованию. Нужно пройти обучение, и это займет месяц. Поэтому когда самолеты прибывают, это не значит, что они сразу отправляются в Украину", - говорил он.

