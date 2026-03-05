Бельгия за 2 года не передала Украине ни одного из обещанных самолетов F-16, - СМИ

Бельгия обещала Украине 30 истребителей F-16.

Бельгия два года назад взяла на себя долгосрочные обязательства перед Украиной по поставке 30 истребителей F-16, однако ни один из них до сих пор не был поставлен. Как пишет brf.be, этот факт подтвердило Министерство обороны страны в ответ на запрос телекомпании VRT.

Отмечается, что причиной названы задержки в поставках новых F-35, которые должны заменить старые самолеты.

"Генерал-майор ВВС Герт Де Декер пояснил, что F-16 могут быть переданы только после завершения этой замены и удовлетворения собственных потребностей Бельгии", - пишет издание.

Видео дня

При этом он подчеркнул, что фиксированного срока для передачи бельгийских истребителей F-16 Украине никогда не было.

Самолеты F-16 для Украины - новости

Украина уже официально получила 44 из 87 истребителей F-16, которые пообещали передать европейские страны.

В частности, Нидерланды еще в середине прошлого года завершили передачу Украине всех обещанных 24 истребителей F-16. Также Дания уже передала Украине 12 из 19 обещанных самолетов.

Также недавно Нидерланды пообещали передать симуляторы самолетов F-16 для обучения украинских пилотов.

При этом, по данным экспертов, украинским летчикам пришлось создавать собственные тактические подходы к применению истребителя F-16, поскольку западная подготовка не соответствовала реалиям войны против России.

Вас также могут заинтересовать новости: