Украине надо увеличить производство дронов-перехватчиков до 1000 единиц в сутки, считает Нарожный.

Сейчас в Украине есть несколько различных разработок дронов-перехватчиков "Шахедов". Об этом в эфире Радио NV сказал Павел Нарожный, основатель Благотворительной организации "Реактивная почта" и военный эксперт, комментируя создание в Украине проекта "Стена дронов".

"Они есть в формате FPV, есть которые управляются другими методами. И они уже делают значительное количество уничтожений. Точную цифру я не знаю. Моя субъективная оценка, она измеряется десятками процентов от воздушных целей. Там от 10% до 30%. Это глубокая моя субъективная оценка. Ну, учитывая то, что я вижу, как развиваются эти все технологии. Конечно, хотелось бы видеть, чтобы это было 60-70%, и я уверен, что мы к этому дойдем", – сказал Нарожный.

Эксперт добавил, что для такого показателя Украине надо решить ряд вопросов. В частности массовость производства дронов-перехватчиков должна составлять до 1000 единиц в сутки.

"Чтобы сбить один Шахед, надо обычно два-три зенитных дрона. Потому что он должен его догнать. Вторая проблема, которая есть, – для обнаружения воздушных целей надо огромное количество радаров. Потому что для того, чтобы всю территорию покрыть, где теоретически могут наноситься эти удары. Поэтому этот ряд проблем надо решить, и тогда эти дроны будут работать", – добавил Нарожный.

Стена дронов в Украине: важные новости

Ранее о том, что в Украине планируют развернуть первую в истории "Стену дронов" сообщал Business Insider. Отмечалось, что компания-производитель БПЛА уже направила беспилотники в Украину и их должны развернуть в течение нескольких недель.

В то же время эксперт Анатолий Храпчинский отмечал, что подобный проект не сможет навсегда защитить Украину от воздушных атак РФ. Причина в том, что Россия постоянно совершенствует свои средства нападения.

