С начала 2025 года враг использовал для ударов по Украине около 44 тысяч дронов, из них львиная доля - это "Шахеды".

Шаги России по привлечению иностранцев к производству "Шахедов" свидетельствуют о дальнейшем масштабировании их выпуска. Об этом сказал в эфире телемарафона обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников, комментируя сообщение ГУР Минобороны Украины о привлечении 12 тысяч работников из КНДР к производству дронов.

По словам Кушникова, подобная практика привлечения граждан других государств активно внедряется россиянами уже сегодня. "На производственных мощностях предприятия в "Алабуге" уже по состоянию на сейчас работает более 10 тысяч человек и большая часть из них являются гражданами других стран", - подчеркнул Кушников.

По его словам, увеличение количества работников свидетельствует о расширении производства, поскольку оно не может быть сосредоточено в одном месте.

"Речь может идти о расширении производственных площадок в России, развертывание их в другом месте для диверсификации и увеличения производства", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в начале 2025 года говорилось о том, что россияне планировали изготовление около 30 тысяч БПЛА этого типа. "И действительно по состоянию на октябрь этого года из сообщений Воздушных сил мы видим, что враг использовал около 44 тысяч дронов различного типа и львиная доля из них являются ударными типа "Шахед". Это может нам давать информацию, что враг не планирует снижать объемы производства этого средства и в 2026 году нарастить масштабы выпуска дронов", - подчеркнул Кушников.

Привлечение общинников КНДР к производству "Шахедов"

Как сообщал УНИАН, в 2025 году Кремль хочет привлечь к сборке "Шахедов" тысячи рабочих из Северной Кореи.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины отмечает, что до конца этого года РФ планирует привлечь около 12 тысяч работников из КНДР к работе на предприятиях отдельной экономической зоны "Алабуга", что находится в Татарстане.

Именно в "Алабуге", объясняют в ГУР, изготавливают дальнобойные дроны типа Shaded/Герань, которыми российская армия наносит террористические удары по гражданской инфраструктуре Украины.

Установлено, что привлеченной рабочей силе Кремль обещает платить около 2,5 доллара за час работы, а смена для работников будет длиться не менее 12 часов.

