Эта технология работает ночью, под глушением и на низких высотах.

Украинский дрон-перехватчик "Шахедов" запущен в серийное производство в нашей стране. Как сообщил в своем Telegram-канале министр обороны Украины Денис Шмыгаль, соответствующая технология была передана трем первым производителям, а еще 11 готовят производственные линии.

""Octopus" - именно украинская технология перехвата "Шахедов", разработанная Вооруженными силами и подтвержденная в бою. Работает ночью, под глушением и на низких высотах", - написал он.

Так, подчеркнул Шмыгаль, "запускаем перехватчики в серийное производство, чтобы они как можно быстрее стали на защиту украинского неба".

Чиновник также отметил, что Министерство обороны продолжает реализовывать политику открытого взаимодействия с украинскими производителями, создавая условия для быстрого перехода от инноваций к серийным боевым решениям, которые усиливают оборонную способность Украины.

Противодействие российским "Шахедам"

Как сообщалось, ранее военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко высказал мнение, что искусственный интеллект в дронах-перехватчиках поможет одному оператору управлять роем беспилотников. Пока же, пояснил он, если мы выпустили тысячу дронов, то нужно, чтобы к ним были подготовлены тысяча операторов.

Романенко также отметил, что самый сложный этап операторской работы - это когда обнаружили вражеский дрон и наводят наш беспилотник. Так, эксперт предлагает, чтобы за 100-200 метров ИИ перехватывал управление и дальше наводился самостоятельно.

