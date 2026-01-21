В Германии задержали контрабандистов, которые поставляли дроны боевикам 'ДНР' и 'ЛНР'

Беспилотники транспортировались под видом гуманитарной помощи.

В Бранденбурге (Германия) задержали двух человек, которых подозревают в нелегальной поставке дронов на временно оккупированную территорию востока Украины - боевикам "ДНР" и "ЛНР".

Как пишет BILD, фигуранты дела - гражданин России и гражданин Германии. Обоих подозревают в многолетней поддержке пророссийских вооруженных формирований на востоке Украины.

"По данным федеральной прокуратуры Германии, речь идет о помощи так называемым "ДНР" и "ЛНР", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, с 2016 года оба злоумышленника занимали ключевые позиции в организации, которая под видом гуманитарной помощи отправляла в "ДНР" и "ЛНР" не только медикаменты и другие поставки, но и беспилотники. Дроны предназначались для сепаратистов, которые воевали против ВСУ.

СМИ обращает внимание на тот факт, что в Германии "ДНР" и "ЛНР" классифицируются как террористические организации. Сейчас задержанным инкриминируется несколько эпизодов сотрудничества с этими формированиями. Расследование продолжается.

Российские агенты в Германии - что известно

Напомним, ранее в немецком городе Байройт арестовали предполагаемых российских шпионов, которые готовили серию терактов. В частности, двое мужчин шпионили в пользу России. Подозреваемые пытались собрать информацию об американских военных базах на территории Германии и готовили атаки на военные транспортные маршруты в стране.

Основной обвиняемый - 39-летний россиянин немецкого происхождения, которого обвиняли в сотрудничестве со спецслужбами РФ, агентурной деятельности с целью саботажа и "создании угрозы безопасности" для военных объектов.

