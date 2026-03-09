Иран потерял часть самолетов Ил-76, Ан-72, C-130 и Boeing 707: появились спутниковые снимки

Эти самолеты составляли основу логистического потенциала Ирана.

Иран потерял часть своего военного авиапарка, а также топливозаправщики Boeing на двух стратегических аэродромах. Как пишет Militarnyi, об этом свидетельствуют данные Soar и OSINT-аналитика Samir.

Отмечается, что на территории международных аэропортов в Ширазе и Тегеране зафиксировано уничтожение ряда самолетов. В частности, в аэропорту Шираз уничтожены два военно-транспортных самолета C-130 Hercules и один тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76.

Также в столичном аэропорту Мехрабад были уничтожены по меньшей мере три самолета Boeing 747 и три Ил-76. В издании отметили, что эти самолеты выполняли функции грузовых перевозок и воздушных заправщиков.

Видео дня

Кроме того, на стоянках Мехрабада, вероятно, были поражены несколько самолетов Ан-72 и Boeing 707. Точное количество поврежденной техники неизвестно.

В издании напомнили, что Иран получил самолеты C-130 Hercules в конце 1970-х годов, когда США активно поставляли технику в эту страну. По имеющимся данным, Тегеран в начале 2020-х годов располагал около 15-20 единицами этих самолетов.

Также в издании отметили, что Иран использовал грузовые и заправочные версии самолетов Boeing 747 в военных целях, что является необычным явлением. В целом в составе ВС Ирана и связанных с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) авиалиний находилось не более 5 таких самолетов.

Израиль изучал истребители МиГ-29, чтобы подготовиться к войне с Ираном

Ранее аналитики издания The War Zone заявили, что еще в конце 1990-х годов Израиль испытал самолеты МиГ-29, готовясь к войне против Ирана. Предположительно, три истребителя для тестов Израиль получил от Польши в апреле 1997 года.

После испытаний ЦАХАЛ сделал практические выводы, которые позволили Израилю в итоге построить самые мощные ВВС в регионе.

Вас также могут заинтересовать новости: