В России сделали специальные ружья для борьбы с дронами (фото)

В этом году Ижевский механический завод увеличил выпуск востребованной модели самозарядных ружей МР-155.

Ижевский механический завод (ИМЗ) выполнил контракт на поставку заказчику самозарядных ружей МР-155 в варианте для борьбы с дронами. Такие ружья активно используются в российско-украинской войне. Об этом сообщает "Калашников", в состав которого входит ИМЗ.

Ружье в новом исполнении представили на форуме "Армия-2024". Базой для изделия стало гладкоствольное охотничье самозарядное ружье МР-155, выполненное в калибре 12/89.

По словам россиян, ружье имеет большую энергетику выстрела и может "эффективно использоваться с боеприпасами 12 калибра с навесками от 28 граммов".

Характерная особенность этого варианта - планка Пикатинни (система реечного крепления) на ствольной коробке, магазин повышенной вместимости (6 патронов калибра 12х76 мм), а также комплектация чехлом и подсумками.

На ружье можно одновременно установить коллиматорный прицел и прибор ночного видения, поэтому данное исполнение подходит для стрельбы по движущимся мишеням в любое время суток.

Ранее стало известно, что российские солдаты собственноручно изготавливают специальные противопульные патроны для автоматов.

Вместо пуль они используют металлические шарики, взятые из охотничьего патрона. Таким образом, автомат превращается в "автоматический дробовик", более эффективный для борьбы с дронами.

В то же время украинская оборонная инициатива Brave1 опубликовала видео, где показано, как бойцы успешно уничтожают малый дрон, используя новый тип патронов. Речь идет о стандартных патронах калибра 5,56 мм, которые подходят для стрелкового оружия НАТО.

