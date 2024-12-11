Пока системы РЭБ остаются более эффективными, но они имеют собственные ограничения.

Смертоносные FPV-дроны стали настоящим кошмаром для обеих сторон в российско-украинской войне. И россияне, и украинцы активно ищут возможность дать пехоте такое стрелковое оружие, которое могло бы дешево и надежно сбивать беспилотники. Но пока результатов нет, пишет Defense News.

Советник вашингтонского Центра военно-морского анализа Сэм Бендетт отмечает, что системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на самом деле не решают проблему нейтрализации дронов. Этих систем мало, они не могут работать круглосуточно и они банально не всегда могут заглушить дрон, даже если включены.

Именно поэтому солдаты по обе стороны от линии фронта пытаются собственноручно искать стрелковое решение дроновой проблемы. Так, российские телеграм-каналы недавно показали, как их солдаты собственноручно изготавливают специальные противодронные патроны для автомата. Вместо пули они используют металлические шарики, взятые из охотничьего патрона. То есть пытаются превратить автомат в автоматический дробовик.

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Однако решение не слишком эффективное. Если снарядить патрон мелкой дробью, выстрел будет давать высокую плотность шариков в воздухе, однако малые легкие дробинки почти никогда не способны нанести дрону достаточный урон, чтобы гарантированно его сбить.

Зато большие по размеру дробины могут существенно повредить дрон, но в патрон их помещается меньше. Поэтому при выстреле плотность дроби в воздухе получается меньше, что резко снижает шансы вообще попасть в дрон.

Украинцы тоже ищут свое решение. По неподтвержденной информации, украинских спецназовцев обязали иметь в своих машинах хотя бы одно ружье 12-го калибра. Как раз для того, чтобы дробью сбивать дроны в случае необходимости.

На днях украинская 3-я штурмовая бригада провела на полигоне тестирование эффективности различных типов стрелкового оружия в борьбе с беспилотниками. Тесты оказались не слишком обнадеживающими, даже в случае прямого попадания дроны чаще всего были способны продолжить полет.

Оружие российско-украинской войны: последние новости

Как писал УНИАН, вчера президент Владимир Зеленский рассказал, что новая украинская ракета "Рута" уже проходит испытания. По данным Defense Express, новое оружие является реактивным дроном с дальностью полета в 300 км. Он способен выполнять ударные и разведывательные задачи, а также быть мишенью для тренировок.

Также мы рассказывали, что Украина создала условно беспилотные "авианосцы " - морские дроны, способные перевозить FPV-дроны. Об этом стало известно из видео недавней атаки украинских ВМС на оккупированные россиянами газовые вышки в Черном море.

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