Начинает приятно удивлять: эксперт о новых возможностях украинских дронов

В Украине дроны становятся более опасными, чем российские "Шахеды".

Боевая часть украинских беспилотников "начинает удивлять". Об этом заявил военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров, комментируя удар Сил обороны по аммиачному заводу в Череповце.

"Судя по результатам таких ударов, там один-два украинских беспилотника, они реально представляют очень большую угрозу. Это уже не просто, как было раньше. Если сравнивать, например, с российским "Шахедом", мы гораздо более опасны, и это приятно", – отметил Крамаров в эфире Radio NV.

Также он отметил, что удары по таким заводам несут не только военные, но и экономические потери для России. Поскольку на подобных предприятиях производятся, в частности, химические удобрения, которые остаются важной статьей экспорта РФ. В то же время он заметил, что, несмотря на стратегическую важность этих предприятий для России, они не прикрыли их противовоздушной обороной.

"Мы продолжаем систематически наносить удары по российскому военно-промышленному комплексу. У них, например, сейчас уже есть проблемы с производством баллистических ракет. Причиной появления этих проблем являются удары украинских войск. Это не результат завтрашнего или сегодняшнего дня, но это серия таких ударов по их военно-промышленному комплексу, которая имеет определенный накопительный эффект, который в результате приводит к тому, что у них появляются проблемы", – пояснил Крамаров.

Ранее в РФ обвинили страны Балтии в причастности к атакам Сил обороны на Россию. Помощник российского диктатора и глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что страны Балтии и Финляндия якобы предоставляют свое воздушное пространство для пролета украинских БПЛА.

Между тем глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заверил, что Украина не прекратит свои удары по российской нефтяной инфраструктуре. Он отметил, что с такой просьбой к Киеву обращались некоторые партнеры, однако Украина не будет этого делать.

