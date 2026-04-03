Производство до 10 миллионов в год: СМИ рассказали, как Украина превратила беспилотники в ключевое оружие

Украина за годы войны с Россией выстроила "государство дронов": производственные мощности оцениваются до 10 млн аппаратов в год, а цикл наблюдение‑решение‑действие замкнут между фронтом и разработкой. Об этом пишет издание BFMTV.

Отмечается, что БПЛА обеспечивают 80-85% ударов по передовой - FPV‑дроны, выпускаемые сотнями тысяч в месяц, стали главным инструментом поражения и наносят львиную долю потерь российским силам.

При этом закупки децентрализованы: бойцы сами выбирают поставщиков и конфигурации, что ускоряет адаптацию и гонку инноваций, включая противоборство РЭБ.

"Получив опыт отражения массированных атак, Киев уже делится им с Ближним Востоком: украинские специалисты помогают Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ, с которыми подписаны оборонные соглашения, противостоять иранским ударам дронами "Шахед", - сказано в статье

Важно, что на Западе тоже ускоряются циклы: США за около 5 месяцев создали недорогой дрон LUCAS, а Saab с ВВС Швеции развернули систему противодронов Loke за 84 дня.

"Война дронов меняет правила: ставка на массовость, дешевизну и быструю адаптацию вытесняет громоздкие процедуры и позволяет асимметричные удары по критической инфраструктуре", - добавили там.

Украинские дроны - последние новости

Роман Свитан, полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор заявил, что точность ударов украинских дронов по российским объектам удивляет, отклонение составляет до 10 метров. Таким образом, небольшим количеством беспилотников можно останавливать технологические циклы.

