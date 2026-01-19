Армия США в третий раз провалила сроки развертывания гиперзвукового оружия Dark Eagle

Первая наземная гиперзвуковая система США не будет введена в боевое дежурство раньше 2026 года, несмотря на миллиардные расходы и готовые подразделения.

Армия Соединенных Штатов официально признала очередную задержку с развертыванием своей первой наземной гиперзвуковой ракетной системы Dark Eagle. Несмотря на то, что подразделение, предназначенное для эксплуатации комплекса, уже прошло обучение и считается готовым, сама ракета не будет введена в боевое дежурство раньше начала 2026 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление американских военных.

Третий сорванный дедлайн

Программа гиперзвукового оружия большой дальности LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon), которая разрабатывается с 2018 года и получила более 12 миллиардов долларов финансирования, должна была быть развернута до конца 2025 года. Однако этот срок не был выполнен – уже в третий раз.

Ранее армия США не смогла уложиться в дедлайны в 2023 и 2024 годах. Текущую задержку военные объясняют необходимостью завершения процедур интеграции, безопасности и проверки боевой готовности системы.

"Мы сосредоточены на тщательном тестировании, обучении и достижении зрелости системы, чтобы обеспечить ее эффективное применение в оперативных условиях", – заявили в армии США.

Что такое Dark Eagle

Dark Eagle – ключевой элемент американской программы гиперзвукового оружия стоимостью 10,4 миллиарда долларов. Система предназначена для нанесения ударов обычным оружием на большие расстояния с помощью планирующего боевого блока, который движется с гиперзвуковой скоростью.

Пусковые установки и вспомогательная инфраструктура уже размещены, однако сама ракета, по данным Bloomberg, еще не готова к оперативному использованию.

17 декабря армия США объявила об активации первой батареи Dark Eagle, назвав это "значительным усилением боевых возможностей". В то же время тогда не сообщалось, что ракеты для системы фактически не готовы к развертыванию.

По оценкам Управления подотчетности правительства США, стоимость первой батареи вместе с ракетами составляет около 2,7 миллиарда долларов. Главным подрядчиком программы является компания Lockheed Martin.

Стратегическая проблема для США

Задержка происходит на фоне активного развития гиперзвукового оружия Китаем и Россией. Обе страны уже имеют развернутые гиперзвуковые системы, а Россия применяла такое оружие во время войны против Украины.

Гиперзвуковые ракеты способны развивать скорость более 6 100 км/ч и лететь на более низких высотах, чем баллистические, что существенно затрудняет их перехват системами ПВО.

Аналитики Bloomberg называют отсутствие развернутого гиперзвукового оружия "тревожным пробелом" в военных возможностях США.

Вызов для нового министра обороны

Задержка с Dark Eagle стала одним из первых серьезных вызовов для нового министра обороны США Пита Хегсета. Он публично подчеркивал необходимость ускорения поставок новых систем вооружения и пересмотра, по его словам, слишком медленной и осторожной системы закупок.

В декабре Хегсет посетил военные объекты в Гантсвилле (штат Алабама), где ему продемонстрировали пусковую установку Dark Eagle – за несколько дней до официального объявления об активации батареи.

Помимо задержек, остаются сомнения относительно реальной боеспособности системы. Испытательный центр Пентагона ранее сообщал, что полная операционная оценка Dark Eagle еще не проводилась, а данные о ее эффективности, живучести и летальности отсутствуют.

Программа Dark Eagle должна стать первой гиперзвуковой системой, которая поступит на вооружение одного из родов войск США. Именно поэтому ее прогресс находится под пристальным вниманием Пентагона и Конгресса.

Как сообщал УНИАН, в конце 2025 года президент США Дональд Трамп анонсировал возобновление строительства линкоров - кораблей, которые были признаны морально устаревшими еще во времена Второй мировой войны и уже давно сняты с вооружения во всем мире. Причем новую серию он решил назвать в честь себя самого – Trump. По мнению военных аналитиков и экспертов по оружию, это решение является стратегической ошибкой, которая сыграет на руку врагам США.

