Железный CAPINT: представлен преемник французского танка Leclerc с немецким 'духом'

Эта новинка появилась на фоне задержек в разработке франко-немецкого танка нового поколения.

Франко-немецкая холдинговая компания KNDS представила на выставке Eurosatory 2026 новый танк для Франции, получивший название CAPINT (CAPacité INTermédiaire). Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.

Машину рассматривают как очередное "промежуточное" решение на пути к настоящему танку нового поколения, получившему название MGCS (Main Ground Combat System). В последнее время этот амбициозный проект сталкивается с большими трудностями.

Представленный сейчас танк должен усилить возможности французской армии, которая сегодня полагается на знаменитый Leclerc, разработанный еще во времена Холодной войны.

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CAPINT построен на усовершенствованном шасси Leopard 2A8. Для танка использована беспилотная башня KNDS France, оснащенная 120-мм пушкой ASCALON. Двигатель имеет мощность 1500 л.с., а максимальную скорость боевой машины специалисты оценивают в 65 км/ч.

Заявлена открытая архитектура, возможность применения дронов для целеуказания и управления роботизированным ведением, новейшая оптика и акустические датчики, а также динамическая и активная защита. Последнее, очевидно, должно обеспечить защиту машины не только от ракет, но и от дронов.

"Это будет не просто отдельный танк, а мультиплатформенная система вокруг центральной боевой платформы и роботизированных элементов, архитектура и открытое цифровое ядро которой обеспечат масштабируемость и адаптивность", – отмечали в KNDS.

Независимые эксперты отмечают, что для Франции CAPINT может быть вынужденным решением, ведь страна сегодня не производит шасси Leclerc. В то же время Германия производит шасси Leopard 2 в значительном количестве.

Новые танки – другие новости

Несмотря на так называемую "дроновую революцию", европейские страны не отказываются от разработки новых основных боевых танков. Более того, после начала российско-украинской войны работы в этом направлении заметно активизировались.

Как сообщал УНИАН, в Германии стартовала разработка нового основного боевого танка, который в СМИ условно называют Leopard 3. Ожидается, что его оснастят 130-мм пушкой с автоматом заряжания.

Кроме того, ранее немцы представили новую "Пантеру" с современной пушкой и беспилотной башней.

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