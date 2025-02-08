Танк, который называют "Leopard 3", оснастят новой 130-мм пушкой с автоматом зарядки.

Германия начинает работу над основным боевым танком, который СМИ называют "Leopard 3" (нельзя исключать, что он получит другое обозначение). Об этом со ссылкой на документы управления закупок Бундесвера сообщает Defense Express.

Речь идет об обновлении почти всех основных компонентов Leopard 2, который сейчас активно использует как сама Германия, так и другие страны мира, в частности, Украина.

Известно, что компания Rheinmetall создаст для Leopard 3 несколько типов 130-мм танковых боеприпасов для пушки Rh-130 L/51. Речь идет об "аттестационном" боеприпасе DM13, многофункциональном фугасном DM11 и бронебойном кинетическом DM23.

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По заявкам самой Rheinmetall, по сравнению с обычной 120-мм пушкой кинетическая энергия выстрела возрастет на 50%. Экипаж танка уменьшится до трех человек (в состав экипажа Leopard 2 входят четверо).

Также Leopard 3 получит новый двигатель Olymp - разработчиком выступит компания Liebherr. В дополнение к этому будет существенно усилена защита танка.

Речь идет о системе MUSS, разработанной компанией Hensoldt. Система будет фиксировать лазерное облучение и противодействовать противотанковым управляемым ракетам. Также она сможет фиксировать работу оптических приборов.

Специалисты говорят, что танк будет оснащен комплексом активной защиты и получит комбинированные решения, которые позволят противодействовать дронам. Это особенно актуально в связи с опытом российско-украинской войны.

Новые европейские танки

Стоит отметить, что Leopard 3 не является альтернативой франко-германскому танку нового поколения, который знают как Main Ground Combat System (MGCS). Более того, сейчас Париж и Берлин активизировали работы в этом направлении.

Правильнее будет сказать, что Leopard 3 станет "мостом" к MGCS. Стоит напомнить, что последний хотят принять на вооружение только в 2040-х. На тот момент многое может измениться, так что демонстрация перспективных технологий является крайне важной в данном вопросе.

Напомним также, в прошлом году немцы уже демонстрировали "Пантеру" с новой 130-мм пушкой и безэкипажной башней.

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