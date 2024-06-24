Новая гладкоствольная пушка 130-мм/L51 имеет гораздо большую огневую мощь, чем существующие 120-мм образцы.

Знаменитая немецкая компания Rheinmetall представила на выставке Eurosatory-2024 новый танк KF-51U Panther CUT (Concept Uncrewed Turret), который может прийти на смену Leopard 2. Об этом сообщает Army Recognition.

Главные особенности новой разработки - безэкипажная башня и 130-мм гладкоствольная пушка, которая превосходит традиционные 120-мм образцы в дальности ведения огня и мощности. По оценкам экспертов, эффективная дальность поражения новой пушки будет на 50% больше по сравнению с существующими образцами.

Подача боеприпасов осуществляется благодаря автомату заряжания из двух магазинов, расположенных в задней части башни танка. Экипаж KF-51U состоит из командира и наводчика.

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Кроме пушки башня оснащена спаренным пулеметом калибра 50 мм. В дополнение к этому разработчики установили на танк пулемет Rheinmetall RMG762 с тремя вращающимися стволами. Благодаря ему можно бороться с БПЛА.

Другими важными особенностями танка называют усовершенствованную броню, систему активной защиты и современную оптику дневного и ночного видения, доступ к которой имеет как командир, так и наводчик.

Европа создает новые танки

Стоит отметить, что это далеко не первая попытка европейцев создать новый танк, используя уже существующие технологии.

Например, недавно немецко-французский концерн KNDS (KMW+Nexter Defense Systems) представил боевую машину Leopard 2A-RC 3.0, которая также получила безэкипажную башню и может нести пушки под новый калибр.

Скорее всего, как KF-51U Panther, так и Leopard 2A-RC 3.0 представляют собой "пробу пера" накануне создания настоящего европейского танка нового поколения, который получил обозначение MGCS (Main Ground Combat System). Напомним, не так давно Германия и Франция достигли "прорыва" в разработке этой машины.

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