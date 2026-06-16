В США на военной базе разбился бомбардировщик B-52, погибли 8 человек, – AP

По данным издания, причина аварии пока не установлена.

В понедельник утром, 15 июня, на базе ВВС США в пустыне Мохаве на юге Калифорнии разбился бомбардировщик B-52. По словам военных, все восемь человек, находившихся на борту, вероятно, погибли, сообщает Associated Press.

Издание отметило, что на снимках с воздуха видно, что от самолета, который упал около 11:20 во время планового испытательного полета на базе ВВС Эдвардс к северу от Лос-Анджелеса, практически ничего не осталось.

"Черный дым поднимался с большого участка обугленной пустыни вблизи того, что похоже на взлетно-посадочную полосу на базе, рядом стояли машины экстренных служб", – говорится в статье.

Видео дня

По данным издания, причина аварии пока не установлена.

"Предварительные данные свидетельствуют, что выжить в этой аварии не удалось", – говорится в сообщении базы в Facebook.

Указывается, что Boeing B-52 Stratofortress – это бомбардировщик дальнего радиуса действия, который был принят на вооружение в 1955 году. Этот самолет, спроектированный для перевозки как обычного, так и ядерного оружия, использовался в конфликтах с участием американских вооруженных сил – от Вьетнама до Ирана.

Издание сообщило, что на авиабазе Эдвардс, расположенной примерно в 100 милях (161 км) к северу от Лос-Анджелеса, сосредоточена значительная часть деятельности ВВС США по испытанию и разработке самолетов. 412-е испытательное крыло, которое управляет базой, также проводит испытания всех самолетов, систем вооружения, программного обеспечения и компонентов ВВС на этапе разработки перед их закупкой, а также в течение всего срока их эксплуатации.

"Именно на этой огромной пустынной базе в 1947 году летчик-испытатель ВВС Чак Йегер достиг скорости 1,05 Маха и преодолел звуковой барьер", – говорится в статье.

По данным издания, аэропорт был закрыт, а все самолеты, направлявшиеся туда, в понедельник перенаправляли. Как сообщили представители властей в своем заявлении, выдача некоммерческих пропусков для посетителей базы была приостановлена, поскольку аварийные службы тушили пламя и проводили перекличку всего персонала.

То, что B-52 разбился так быстро после взлета, не поднявшись высоко и не улетев далеко, заставляет эксперта по авиационной безопасности Джеффа Гузетти предположить, что произошла какая-то неисправность систем управления полетом.

"Возможно, после технического обслуживания неправильно настроили системы управления, или произошла серьезная неисправность двигателя, или вышел из строя какой-то элемент оборудования, проходившего испытания", – поделился он с изданием.

Хотя ВВС эксплуатируют бомбардировщики B-52 уже более 70 лет, испытания нового оборудования на самолете могут создавать новые вызовы.

"Летные испытания всегда более рискованны, чем обычные полеты, поэтому для этого существуют специально подготовленные пилоты-испытатели, а также должны быть другие протоколы безопасности", – добавил Гузетти.

Boeing B-52 Stratofortress – характеристики

Бомбардировщик был создан в начале Холодной войны, этот гигант пережил множество модернизаций и останется на вооружении как минимум до 2050 года.

На сегодняшний день в активном авиапарке Соединенных Штатов остается 76 самолетов, и все они относятся к последней модификации B-52H. Из этого количества 58 самолетов находятся на постоянном боевом дежурстве, а остальные 18 самолетов находятся в резерве.

Общий уровень боеготовности этих машин обычно колеблется в пределах от 50 до 60 процентов, что позволяет поднять в воздух около сорока полностью готовых к бою гигантов в любой момент.

Самолет является важной частью ядерной триады, поскольку может нести до двадцати ядерных крылатых ракет большой дальности AGM-86B, которые сейчас постепенно заменяют на новейшие малозаметные ракеты AGM-181.

Сейчас США запускают масштабное обновление этого флота до версии B-52J, в рамках которого самолеты получат новые экономичные двигатели от Rolls-Royce, радар с активной фазированной решеткой и полностью цифровую кабину, что позволит этим машинам эксплуатироваться даже после столетнего юбилея модели.

Другие инциденты с самолетами в мире

Ранее УНИАН сообщал, что в понедельник, 15 июня, в Иркутской области России потерпел крушение стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. По данным, инцидент произошел во время захода на посадку в ходе "планового учебно-тренировочного полета". Уточняется, что самолет разбился вблизи города Свирск в Иркутской области. Очевидцы заметили в небе купола парашютов, в российских СМИ подтвердили, что экипаж успел катапультироваться до падения самолета.

Также мы писали, что 28 марта 2025 года Военно-морские силы Франции едва не потеряли один из своих трех самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-2C Hawkeye. Произошло это во время выполнения миссии Clemenceau 25 на борту авианосца Charles de Gaulle в ходе пятимесячного похода корабельной ударной группы. Экипаж самолета E-2C Hawkeye FR3 столкнулся с беспрецедентной ситуацией во время полета в район тактических учений, расположенного примерно в 150 километрах от авианосца и почти в 300 километрах от аэропорта Джибути-Амбули. Примечательно, что это единственный запасной аэродром в регионе. Известно, что во время полета произошел пожар, эксперты установили, что стало причиной его возникновения.

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