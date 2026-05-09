Могут летать еще более 20 лет: США уже ищут замену легендарным B-52

Американские ВВС приступили к подготовке к созданию нового стратегического бомбардировщика, хотя модернизированные B-52 планируется использовать как минимум до 2050-х годов.

Военно-воздушные силы США начали первые шаги по поиску замены стратегическим бомбардировщикам B-52 Stratofortress, которые к моменту окончательного списания могут прослужить более 90 лет.

Как сообщает The War Zone, в новых бюджетных документах ВВС США запросили 1 миллион долларов на анализ альтернатив для будущего тяжелого бомбардировщика. Исследование должно определить требования и характеристики самолета, который в перспективе заменит B-52.

Самый молодой B-52 был выпущен еще в 1962 году. В настоящее время США эксплуатируют 70 самолетов версии B-52H, произведенных в начале 1960-х годов. Несмотря на это, американские военные планируют оставить их в строю как минимум до 2050-х годов. Некоторым самолетам на момент вывода из эксплуатации будет более 90 лет – рекордный срок службы для боевой авиации.

Видео дня

Впрочем, сами бомбардировщики постоянно модернизируют. Сейчас идет обновление до версии B-52J, которое предусматривает установку новых двигателей, современной электроники и обновленной радиолокационной системы. Фактически от старых машин в будущем могут остаться лишь части конструкции и фюзеляж.

В то же время новый стратегический бомбардировщик пока существует лишь на уровне предварительного планирования. Эксперты предполагают, что первые концепты могут появиться только в 2030–2040-х годах, а тестовые образцы – в конце 2040-х или уже в начале 2050-х.

На этом фоне B-52, вероятно, переживут другие американские стратегические бомбардировщики – Rockwell B-1 Lancer и Northrop B-2 Spirit, которые США планируют постепенно списать в 2030-х годах.

Для замены B-2 уже создают новый Northrop Grumman B-21 Raider, который рассматривается как ключевой самолет для потенциальных операций против России, Китая и Ирана.

B-52 – последние новости о легенде американской авиации

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты начали применять стратегические бомбардировщики B-52 для нанесения ударов непосредственно над территорией Ирана. Этот шаг стал возможен на фоне резкого усиления контроля над воздушным пространством страны.

Переход к таким операциям свидетельствует о достижении значительного превосходства в воздухе. Американские военные за первый месяц кампании нанесли более 11 тысяч ударов по целям на территории Ирана.

Вас также могут заинтересовать новости: