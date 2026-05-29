РФ создает новый вертолетный полк для защиты от украинских дронов, – Defense Express

Россия объявила о создании нового полка в составе авиации Северного флота, который будет летать, в частности, на редких транспортно-ударных вертолетах Ка-29. Это подразделение будет заниматься, в частности, противодействием морским дронам и беспилотникам ВСУ, пишет Defense Express.

Как сообщается, россияне опасаются ударов ВСУ не только по аэродрому "Оленья", одному из основных для стратегической авиации, но и по другим военным объектам на Кольском полуострове, в частности по главной базе того же Северного флота.

Пока не раскрывается, какой порядковый номер получил новосозданный вертолетный полк, указывается только командир - подполковник Андрей Врублевский, который участвовал в походе авианосца "Адмирал Кузнецов" к берегам Сирии в 2017 году и в полномасштабных боевых действиях против Украины с 2022 года.

Отмечается, что до этого момента было известно о существовании в составе авиации Северного флота ВМФ РФ лишь одного вертолетного полка – 830-го ОКВП (отдельный корабельный вертолетный полк) на Ка-27 и Ка-29.

Аналитики пишут, что развертывание нового полка Северного флота РФ происходит на базе ранее расформированной 11-й вертолетной эскадрильи, в составе подразделения уже насчитывается 30 экипажей, а пунктом базирования с 2027 года может стать аэродром "Североморск-2", который в настоящее время проходит реконструкцию.

В издании также подчеркнули, что морская авиация России имеет в своем распоряжении лишь 26 вертолетов Ка-29, которые формально были распределены между Балтийским, Северным и Тихоокеанским флотами, но также фиксировалось и использование таких машин в войне против Украины, как минимум в 2023 году.

"Поэтому на данный момент остается открытым вопрос, стали ли россияне для формирования нового вертолетного полка Северного флота РФ для защиты от дронов ВСУ забирать Ка-29 из других флотов и направлений, или же они просто "на бумаге" перераспределили и так имеющиеся вертолеты этого типа в составе морской авиации того же Северного флота. В целом, основные особенности Ка-29 заключаются в том, что этот вертолет был создан для высадки морской пехоты с десантных кораблей, он может брать на борт до 1,8 тонн боевой нагрузки и до 16 человек десанта", – говорится в материале.

Как сообщал УНИАН, российские военные натянули антидроновую сетку над рубкой одной из атомных подводных лодок проекта 945А Северного флота ВМФ РФ. В данном случае речь идет о носителе крылатых ПКР типа П-700 "Гранит", печально известный "Курск" принадлежал именно к этому проекту. До этого появилась новость о том, что россияне натянули антидроновые сетки на атомных подводных лодках проекта 955 под межконтинентальными баллистическими ракетами на Тихоокеанском флоте РФ. Эта подводная лодка была зафиксирована в Видяево на Кольском полуострове, а оттуда до аэродрома "Оленья", одного из основных для стратегической авиации РФ, недалеко.

