Россия накрыла антидроновыми сетками подлодки за 7400 км от Украины (фото)

Российское командование опасается атак со стороны Украины даже за тысячи километров.

На российской стратегической базе подводных лодок "Рыбачий" на Камчатском полуострове в Тихом океане, несмотря на то что она находится за тысячи километров от зоны боевых действий в Украине, наблюдаются признаки усиления оборонительных мер. Об этом пишет Naval News, анализируя новые спутниковые снимки.

Отмечается, что на новых спутниковых снимках можно заметить наличие средств защиты от дронов вокруг атомных подводных лодок. Это свидетельствует о том, что российское командование опасается атак со стороны Украины.

В издании напомнили, что база "Рыбачий" находится в 7 400 км к востоку от Украины. Две атомные подлодки проекта 955 "Борей" и проекта 955А "Борей-А" с баллистическими ракетами, базирующиеся на этой базе, в настоящее время покрыты сетками для защиты от дронов.

Также журналисты отметили, что база "Рыбачий" является главной базой атомных подводных лодок Тихоокеанского флота ВМФ России. Подводные лодки, базирующиеся там, осуществляют длительные патрулирования в Тихом океане в целях сдерживания. Каждая лодка несет 16 межконтинентальных баллистических ракет подводного базирования (БРПЛ) РСМ-56 "Булава".

Кроме того, это не первые суда ВМФ России, которые оснастили средствами защиты от дронов. Например, в Черном море ранее заметили опытовое судно "Селигер" проекта 11982 "Ладога", речные канонерские лодки проекта 1204 типа "Шмель" и противодиверсионные катера проекта 21980 типа "Грачонок", оснащенные различными защитными клетками и сетками.

В издании объяснили, что сетки обеспечивают некоторую защиту от небольших FPV-дронов. Однако эти же сетки могут задержать экипаж внутри, если судно пойдет ко дну.

Удар по подлодке в Новороссийске - что известно

Напомним, что в декабре 2025 года Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию в порту российского Новороссийска. Тогда впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка".

На борту подводной лодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которые враг использует для ударов по территории Украины. Стоимость подводной лодки составляет около 400 млн долларов.

Позже появились спутниковые снимки военно-морской базы в Новороссийске. На снимках можно заметить, что участок причала в порту был поврежден атакой, а одна подводная лодка класса Kilo расположена рядом.

Военный эксперт Александр Коваленко, анализируя фото, указал на интересный момент. Он отметил, что удар пришелся в причал, и подлодка не уничтожена полностью.

