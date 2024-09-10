Можно предположить, что 12,7-мм пулемет смонтирован для защиты подводной лодки от БПЛА.

В сеть выложили фото субмарины "Великие Луки" проекта 677М, оснащенной крупнокалиберным пулеметом "Утес", установленным на ограждении выдвижных устройств. На это обратил внимание российский военно-технический блог bmpd.

Субмарину сфотографировали перед выходом на очередной этап испытаний в Санкт-Петербурге.

Назначение пулемета неизвестно, но можно предположить, что его смонтировали для того, чтобы защитить корабль от БПЛА. Ранее, напомним, россияне установили антидроновой "мангал" на атомный крейсер "Тула".

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Отметим, что артиллерию на подводных лодках активно использовали до конца Второй мировой войны. Из-за усиления средств противолодочной обороны эта практика сошла на нет. В то же время, советские и российские субмарины комплектуются переносными зенитно-ракетными комплексами.

Субмарина "Великие Луки" - справка

Б-587 "Великие Луки" является многоцелевой дизель-электрической подводной лодкой, построенной для ВМФ России. Субмарина была заложена 10 ноября 2006 года под названием "Севастополь", а 19 марта 2015 года перезаложена под новым именем.

23 декабря 2022 года подводная лодка была спущена на воду для достройки и испытаний. Передачу субмарины ВМФ запланировали на конец 2024 года.

Российский флот - последние новости

Ранее эксперты пришли к выводу, что подводные лодки РФ, которые остаются в Черном море, фактически оказались в ловушке. Они не могут выйти из этого моря и их негде обслуживать, ведь инфраструктура находится под ударами ВСУ.

Напомним, 2 августа в оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Как сообщалось, имел место прилет в районе 13-го судоремонтного завода черноморского флота РФ. Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили, что в Севастополе была поражена подводная лодка "Ростов-на-Дону".

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