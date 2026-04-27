Европа может получить дальнобойную авиационную ракету на базе Aster 30

Во Франции рассматривают возможность адаптации зенитной ракеты Aster 30 для запуска с боевых самолётов в рамках концепции, известной как COMET, сообщает Defense Express.

Речь идёт о попытке превратить ракету, изначально предназначенную для наземных и морских систем противовоздушной обороны, в авиационное средство перехвата большой дальности. Aster 30 создавалась как универсальная ракета ПВО для поражения различных воздушных целей – от самолётов до ракет.

Согласно обсуждаемой концепции, запуск с самолёта позволит существенно увеличить дальность поражения целей – ориентировочно до 200–300 км. Такой эффект достигается за счёт того, что ракета стартует уже с высоты и скорости носителя, а не с земли.

Отмечается, что Франция ищет быстрое решение, позволяющее получить дальнобойное средство борьбы с авиацией без разработки новой ракеты "с нуля". В основе подхода – использование уже серийного изделия и его адаптация под новые условия применения.

По сути, речь идёт о создании аналога ракет класса "воздух–воздух" большой дальности, но на базе зенитной системы. Для сравнения, существующие авиационные ракеты такого класса могут иметь дальность до 200–300 км в зависимости от условий применения.

В материале подчёркивается, что такая разработка может быть особенно актуальной для Украины, поскольку позволяет поражать носители управляемых авиабомб и другие цели на значительном удалении от линии фронта.

Таким образом, проект COMET рассматривается как способ быстро усилить возможности авиации за счёт переиспользования уже существующей ракеты Aster 30 и адаптации её под воздушный запуск.

Европа усиливает оборону

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе для выживания необходимо активизироваться и защищать свои интересы, поскольку США, Китай и Россия "полностью настроены" против ЕС.

Также Европейский Союз работает над программами помощи странам в отражении военных нападений без участия США. Европейские чиновники создают механизм совместного реагирования на случай нападения на любую из стран-членов.

