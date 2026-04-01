Россияне вывезли на старт свою новую ракету 'Союз-5', но не смогли её запустить (фото)

В своё время "Союз-5" позиционировали как "конкурента" американской ракете Falcon 9.

Старт новой российской ракеты "Союз-5" снова отложили. Теперь запуск с космодрома Байконур намечен не на 2 апреля, как планировалось, а на 4-е число. Об этом сообщило "Казахское телеграфное агентство".

"В связи с переносом даты вывоза ракеты на стартовый комплекс площадки 45 соответственно изменилась и дата первого испытательного пуска ракеты "Союз-5". Запуск ракеты-носителя "Союз-5" с макетом полезной нагрузки в рамках летных испытаний запланирован на резервный день 4 апреля в 16:00:00 по времени Астаны", – сообщил изданию источник на космодроме.

Собеседник добавил, что в случае необходимости проведения дополнительных проверок и испытаний предусмотрена дата запуска на следующий резервный день – 5 апреля.

"Союз-5" – что это за ракета

Справка УНИАН. Ракета "Союз-5" является частью комплекса "Байтерек" – совместного проекта России и Казахстана по созданию наземной космической структуры на космодроме Байконур для осуществления космических запусков.

Двухступенчатая ракета имеет стартовую массу около 530 тонн, ее длина составляет около 62 метров, диаметр – 4,1 метра. На первой ступени установлен двигатель РД-171МВ, на второй – РД-0124МС.

Компоненты топлива ракеты: окислитель – жидкий кислород, топливо – нафтил. Предполагается, что ракета-носитель сможет выводить на низкую околоземную орбиту около 18 тонн полезной нагрузки при запуске с Байконура.

"Союз-5" – другие новости

Новый российский носитель критикуют не только из-за постоянных переносов сроков испытаний. Западные специалисты считают, что "Союзу-5" просто нет места на современном рынке ракетно-космических запусков.

В свое время ракету позиционировали как "конкурента" американской ракете Falcon 9, но это, очевидно, выдача желаемого за действительное. Ведь в отличие от американского носителя "Союз-5" является обычной одноразовой ракетой, концептуально близкой к украинскому "Зениту-2".

Она не предлагает ничего нового с технической точки зрения и вряд ли будет действительно экономичной (в отличие от той же Falcon 9).

