Турция может закрыть авиабазу Инджирлик для США

Это может произойти, если США введут санкции из-за приобретения Турцией российских С-400.

Анкара может закрыть авиабазу Инджирлик для американских военных и «изменить статус для базы Кюреджик», если Вашингтон введет санкции из-за приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

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Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала A Haber.

Авиабазу Инджирлик используют американские военные. В районе Кюреджик находится радиолокационная станция раннего оповещения о ракетном нападении, которая является частью системы ПРО НАТО в Европе.

«Мы оценим самый плохой сценарий и примем решение. Если США против Турции введут санкции, то на повестку дня может выйти вопрос по базам Инджирлик и Кюреджик», - сказал Чавушоглу.

Поставки российских С-400 Турции начались летом 2019 года, завершить развертывание систем планируется к апрелю 2020 года. В ответ на покупку российских систем Вашингтон прекратил поставки Анкаре F-35. В ноябре министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил по итогам переговоров с американской делегацией, что С-400 будут работать в автономном режиме.