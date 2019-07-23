Business Insider: F-35 ВВС США могут остаться на базе в Турции после поставок С-400

Американский генерал объяснил, что прежде чем отказаться от использования передового самолета рядом с российскими ракетами, нужно провести оценки угроз.

Генерал Военно-воздушных сил США отказался утверждать, что передовые американские истребители F-35 не будут взлетать с авиабазы в Турции. Хотя между Вашингтоном и Анкарой разгорелся конфликт после покупки турецкой стороной систем С-400 у России.

Об этом пишет Business Insider, напоминая, что на прошлой неделе США объявили об исключении Турции из программы F-35 после поставок российских ракет, радаров и систем контроля, разработанных для обнаружения и уничтожения авиации потенциального врага.

Глава штаба ВВС США генерал Дэйв Голфейн сказал, что его служба не вводила никаких ограничений, которые бы запрещали самолетам F-35 выполнять операции с авиабазы «Инджирлик». Она продолжает играть ключевую роль для американских ВВС на юге Турции.

Читайте такжеNewsweek: США не смогли убедить Турцию отказаться от С-400 из-за Трампа

«Я скажу, что мы проведем оценку угрозы. И опираясь на выводы, мы примем решение относительно всего на свете, на чем мы летаем», - сказал он.

«Я бы не хотел сейчас искать связь между пустой операционной оценкой и технологической оценкой. «Теперь вы не будете летать на F-35 из Турции?». Я не могу это пообещать. Потому что у меня нет оценки угроз», - пояснил американский военный.

Чиновники Пентагона больше года угрожали Турции тем, что она не получит F-35, если приобретет российские С-400. В июне заместитель министра обороны США по вопросам закупок Эллен Лорд заявила, что турецкие представители, которые принимают участие в программе F-35 включительно с пилотами и техниками, вернутся в Турцию до 31 июля. Но Анкара все равно приобрела российское оружие. Поставки начались 11 июля.

Голдфейн, который на прошлой неделе посетил базу военно-воздушных сил в Европе и провел встречи с представителями союзников, сказал, что европейские военные поддерживают решение США об исключении Турции из программы передового истребителя.

Читайте такжеNational Interest: Турция не единственная в НАТО с ракетами России

«Существует достаточно широкая солидарность среди пользователей F-35 относительно правильности этого решения. Так же существует и надежда, что эта ситуация как-то разрешится. Потому что Турция – важный союзник», - пояснил он.

Американский генерал признал, что С-400 не можно сочетать с F-35. Однако, он добавил, что ВВС США будут проявлять операционную гибкость и не исключают любых возможностей развертывания своих сил в будущем.