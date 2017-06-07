Германия выведет контингент с турецкой авиабазы "Инджирлик"

Правительство Германии приняло решение передислоцировать контингент Бундесвера с авиабазы "Инджирлик" в Турции, сообщила министр обороны Урсула фон дер Ляйен после заседания правительства в Берлине, передает Анадолу.

Читайте такжеСША решили вывезти свое ядерное оружие из Турции - СМИНа авиабазе с начала 2016 года размещен контингент Бундесвера в составе около 260 военнослужащих. Он оказывал поддержку авиаударам по позициям террористической организации "Исламское государство" в Сирии и Ираке, осуществляя разведку с воздуха и дозаправку самолетов.

Разведывательные самолеты и самолет-заправщик, а также технический персонал будут передислоцированы в Иорданию. В связи с этим самолеты-разведчики не смогут выполнять свою миссию около двух месяцев, а самолет-заправщик - три недели.

После запрета Турции на посещение депутатами Бундестага авиабазы "Инджирлик" вопрос передислоцирования контингента Бундесвера было решено вынести на обсуждение правительства в Берлине.