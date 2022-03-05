Он подчеркивает, что восхищается каждым украинцем и украинкой, которые протестуют с национальным флагом, показывая российским военным, что они проигрывают.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что украинский народ оказывает сопротивление и там, где российским оккупантам удалось пройти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем видеообращении.

"Украинский народ оказывает сопротивление и там, где оккупантам удалось пройти. К сожалению. Но ненадолго пройти. Я восхищаюсь каждым украинцем, каждой украинкой, которые протестуют, которые берут национальный флаг и показывают российским военным, что они проиграют. Проиграют обязательно. Потому что невозможно выиграть у людей, которые без оружия в руках останавливают военную технику. Которые отказываются брать что угодно из рук оккупантов. Которым сложно, которым опасно. Но они не теряют слово "достоинство". И никогда не потеряют", - подчеркнул президент.

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