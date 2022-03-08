В частности, речь идет о награждении орденом Богдана Хмельницкого второй и третьей степеней.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами Украины 96 украинских военнослужащих.

Об этом говорится в его видеообращении.

"Сегодня я подписал указ о награждении государственными наградами Украины 96 украинских героев - наших военных", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что среди них награждаются орденом Богдана Хмельницкого второй степени: майор Сак Александр Александрович - командир механизированного батальона, который вступил в бой с батальонной тактической группой врага и победил благодаря рациональному подходу к ведению боя и нестандартной тактике; капитан Силивакин Ростислав Александрович - командир механизированного батальона, который успешно боролся с превосходящими силами противника, освобождая украинские города и села на Сумщине.

Кроме того, награждаются орденом Богдана Хмельницкого третьей степени: лейтенант Лозовой Игорь Сергеевич, который, действуя в составе группы, остановил колонну вражеской техники в количестве около 150 единиц, двигающуюся в направлении трассы Житомир - Киев - ее было уничтожено; лейтенант Потуремець Виталий Викторович, который в бою проявил высочайшее мужество и хладнокровие, уничтожив колонну техники противника вблизи города Киев. Был ранен.

Орденом "За мужество" третьей степени награждается мастер-сержант, командир автомобильного взвода Барилюк Валентин Викторович.

"Благодаря его храбрым действиям и личной решимости танковое подразделение вовремя получило горючее и вышло из окружения, по дороге уничтожая врага", - рассказал Зеленский.

"Все 96 наших героев - как эти пятеро! Наша благодарность - всем военным. Наша благодарность Вооруженным силам Украины. Наша благодарность - безгранична", - подчеркнул президент.

Напомним, 7 марта Зеленский записал видео с Банковой, где заявил, что он остается в Киеве.

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