Он также упомянул об обстреле старинной церкви в Житомирской области.

Президент Украины Владимир Зеленский по обстрелу хлебзавода на Киевщине задает вопрос, "кем надо быть, чтобы такое делать".

Об этом говорится в его видеообращении.

"Сегодня в Макарове Киевской области они обстреляли хлебозавод. Для чего? Старый хлебзавод. Вдумайтесь: стрелять в хлебозавод. Кем надо быть, чтобы такое делать? А чтобы разрушить еще одну церковь в Житомирской области? Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, построенную в 1862 году. Это нелюди", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 марта, из-под завалов в результате попадания снаряда на территорию ГП "Макаровский хлебозавод" в г. Макаров Киевской области спасены 5 человек, обнаружены тела 13 погибших.

По предварительной информации, всего на территории завода находилось около 30 человек.

Кроме того, ранее мы писали, что на Житомирщине оккупанты уничтожили 160-летнюю церковь. Церковь в селе Вязовка была памятником архитектуры национального значения.

Напомним, Ткаченко рассказал, какие культурные памятники в Украине уже уничтожили российские оккупанты. По последним данным, пострадавшая Харьковская филармония - достаточно уникальный архитектурный памятник. Уничтожен музей в Иванкове. Пострадал Харьковский костел. Уничтожена церковь на Киевщине.

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