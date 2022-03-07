Россия нарушает многие мировые соглашения по защите культурного наследия.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, какие культурные достопримечательности в Украине уже уничтожили российские оккупанты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона.

Отвечая на вопрос, какие культурные достопримечательности в Украине уже уничтожили российские оккупанты, чиновник рассказал: "Пострадала Харьковская филармония - достаточно уникальный архитектурный памятник. Уничтожен музей в Иванкове. Пострадал Харьковский костел. Уничтожена церковь в Киевской области".

Ткаченко добавил, что "несколько памятников культуры фактически либо понесли потери, либо уничтожены на данный момент".

"Под угрозой находятся и большие памятники в Украине, поэтому мы активно подключаем ЮНЕСКО для того, чтобы были приведены в действие статьи и Гаагского соглашения по защите памятников, которые находятся в зоне мировых конфликтов. Потому что Россия уже нарушает многие мировые соглашения по защите культурного наследия", - рассказал министр.

Вас также могут заинтересовать новости: