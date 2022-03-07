Церковь в селе Вязовка была памятником архитектуры национального значения.

В Житомирской области российские захватчики уничтожили церковь, которая была построена 160 лет назад. Памятник архитектуры национального значения оккупанты разбили в ночь на 7 марта.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила общественница Ольга Рутковская.

Так, российские оккупанты уничтожили церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Вязовка. Историческая достопримечательность была построена в 1862 году.

"Геноцид украинской нации в действии... Церковь деревянная, на каменном фундаменте величаво поднималась над тихим берегом реки Жерев. Это памятник архитектуры национального значения, охранный №108", - прокомментировала уничтожение церкви Рутковская.

Возможно ли восстановить церковь - не известно. На фото можно увидеть, что деревянные стены почти полностью разрушены.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Россия атаковала с воздуха Овруч на Житомирщине. Воздушным ударом разрушено здание центра занятости и полностью разбило два двухэтажных жилых дома.

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