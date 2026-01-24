Несмотря на большие потери, враг 'засевает' Гуляйполе минами: Братчук раскрыл замысел РФ

По словам представителя УДА, значительная часть территории на этом направлении превратилась в "серую зону".

Российские оккупанты минируют Гуляйполе в Запорожской области, чтобы не дать украинским войскам продвинуться. Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире "Киев24".

"Минируют все. Речь идет о застройках, улицах самого города, и это дистанционное минирование, в том числе. Это используется для того, чтобы остановить движение наших штурмовых подразделений", - отметил военный.

По его словам, с украинской стороны также проводятся соответствующие действия, осуществляется минирование.

Братчук подчеркнул, что из-за такой ситуации значительная часть территории на этом направлении превратилась в опасную "серую зону".

"Очевидно, что такая ситуация в ближайшее время будет оставаться. Враг очень истощается на этом участке фронта. Хочу напомнить, что на этом направлении наиболее активно действует пятая общевойсковая армия РФ. Ее потери настолько велики, что определенные подразделения придется отводить на восстановление, потому что они полностью теряют свою боеспособность", - подчеркнул спикер УДА.

Он добавил, что на этом участке фронта также можно увидеть усиление со стороны 29 и 36 общевойсковых армий РФ.

"Информация местами еще уточняется. Даже подразделения с Приднепровского направления могут перебрасываться или уже перебрасываются на Гуляйпольский участок, который для врага считается перспективным", - отметил Братчук.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее DeepState сообщал, что россияне продвинулись возле двух населенных пунктов в Донецкой области. По словам аналитиков, противник продвинулся вблизи Предтечины и Ступочек.

В то же время генерал Евгений Ласийчук, возглавляющий 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ, спрогнозировал, что будет с Покровском и Мирноградом. Он отметил, что эти города имеют большое значение для дальнейшего хода боевых действий и сдерживают врага от дальнейшего продвижения.

"Если враг добьется успеха в этих городах, то в дальнейшем это может быть как накопитель личного состава и техники для дальнейшего выхода за населенный пункт на оперативное пространство. Это может быть и Славянско-Краматорская агломерация. Это может быть Харьковская или Днепропетровская область. Поэтому нам так важно удерживать противника в этих населенных пунктах, не пускать его вглубь обороны", - отметил Ласийчук.

