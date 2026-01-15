Россияне захватили населенный пункт в Запорожье: подробности от DeepState

Официального подтверждения этой информации нет.

Российские войска захватили населенный пункт в Запорожской области. Речь идет о селе Красногорское.

Об этом сообщает аналитический проект DeepState. Кроме того, враг продвинулся в городе Гуляйполе и еще двух населенных пунктах.

"Враг оккупировал Красногорское, а также продвинулся в Гуляйполе, вблизи Привольного и Зализнянского", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 22:00 15 января на фронте было зафиксировано 161 боевое столкновение с врагом. На Гуляйпольском направлении оккупанты осуществили 25 атак.

В то же время наибольшую активность враг проявил на Покровском направлении. Там россияне осуществили 41 попытку потеснить украинские подразделения, говорят в Генштабе.

21 раз оккупанты штурмовали позиции Сил обороны на Константиновском направлении, еще 17 штурмов было зафиксировано на Лиманском направлении фронта.

Проект DeepState сообщает об увеличении серой зоны в приграничной зоне Сумской области. Отмечается, что Силы обороны пытаются реагировать на соответствующие движения противника, уничтожая его пехоту, но, к сожалению, это не всегда удается.

Между тем специалисты впервые зафиксировали факт управления БПЛА БМ-35 через Starlink. Эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестов рассказал, что до этого Starlink встречался только на БПЛА "Молния", и только вопрос времени, когда враг начнет использовать их на "Шахедах".

