В результате ночной вражеской атаки полностью разрушенному два дома, еще два повреждены, а у соседних выбило окна.

Российские террористические войска ночью совершили очередной обстрел Запорожской области, ударив ракетами по жилым домам. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Около 2:00 враг нанес ракетные удары по одному из населенных пунктов в Запорожском районе, сообщили в Министерстве внутренних дел.

В результате обстрела на территориях двух домовладений полностью разрушены два жилых дома, повреждены еще два дома, а в соседних домах повылетали окна.

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"Спасены 3 человека, к сожалению, двое погибли", - добавили в МВД.

Уточняется, что из-под завалов пострадавших доставали спасатели.

Атака по Украине 14 августа - что известно

Как сообщал УНИАН, этой ночью россияне также атаковали и Одесскую область, совершив несколько волн атак ударными беспилотниками и крылатыми ракетами "Калибр".

Противовоздушная оборона сбила все 15 дронов " Shahed-136/131" и 8 "Калибров".

Из-за падения обломков ракет и беспилотников в Одессе повреждено здание одного из общежитий, а также почти полностью уничтожен один из гипермаркетов. Известно о трех раненых сотрудниках гипермаркета.

Кроме того, около 5:00 на Бахмутском направлении украинские защитники приземлили российский Ка-52 "Аллигатор".

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