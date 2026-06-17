РФ нанесла массированный удар по Запорожью: погиб один человек, есть раненые и разрушения

В целом психологи ГСЧС оказали помощь 38 людям.

Российские оккупанты в ночь на 17 июня нанесли массированный удар по Запорожью, в результате чего погиб один человек, еще 7 получили ранения. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Возник пожар в трехэтажном жилом доме общей площадью 800 кв. м. Из-за угрозы постоянных вражеских атак спасатели были вынуждены несколько раз укрываться. Лишь к утру удалось ликвидировать возгорание", - отмечается в сообщении.

Также в нескольких районах города повреждены жилые дома, автомобили и гражданская инфраструктура.

Видео дня

В целом психологи ГСЧС оказали помощь 38 людям, среди которых двое детей.

В то же время глава Запорожской ОВА Иван Федоров написал, что в целом в результате вражеских атак по Запорожью и области 14 человек получили ранения.

"Поступило 72 сообщения о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры", - добавил чиновник.

Обстрелы со стороны РФ - последние новости

Ранее в ISW объяснили, почему оккупанты нанесли удар по Лавре. По словам аналитиков, такой удар имел не только военный, но и психологический эффект. Эксперты считают, что президент России Владимир Путин использует масштабные комбинированные атаки для давления на гражданское население.

"Путин применяет масштабные серии ударов по Киеву, пытаясь сломить волю Украины к борьбе, а также скрыть свою слабость, в частности неспособность защитить российскую территорию, включая столицу России, от глубоких ударов Украины", - добавили в ISW.

Также был зафиксирован российский удар по киностудии Довженко в Киеве. В результате атаки была уничтожена крупнейшая и старейшая коллекция костюмов Украины.

"Еще одно чрезвычайно тяжкое преступление россиян против украинской культуры. Россия атаковала Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве. Одну из старейших киностудий Украины", - сообщила министр культуры Татьяна Бережная.

Вас также могут заинтересовать новости: