РФ ударила по киностудии Довженко в Киеве, уничтожила крупнейшую в Украине коллекцию костюмов

В студии хранилось около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц различной одежды, сообщила министр культуры.

В ночь на 15 июня россияне атаковали Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве, в результате чего уничтожили крупнейшую и старейшую костюмную коллекцию Украины. Об этом сообщила в Facebook вице-премьер-министр по гуманитарной политике - министр культуры Татьяна Бережная.

"Еще одно чрезвычайно тяжкое преступление россиян против украинской культуры. Россия атаковала Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве. Одну из старейших киностудий Украины", – написала она.

По словам чиновницы, возник пожар, в результате попадания повреждены костюмный цех и другие корпуса и здания киностудии.

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"Уничтожена самая большая и старейшая костюмная коллекция Украины. В студии находилось около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц разнообразной одежды", – отметила Бережная.

Она подчеркнула, что на месте работают спасательные и экстренные службы, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий атаки и обеспечению безопасности.

"Россия продолжает целенаправленно атаковать не только гражданскую инфраструктуру и мирных людей, но и культурные институты, которые хранят украинскую идентичность, память и историю. Уничтожение культурных центров является попыткой нанести удар по памяти, истории и самобытности украинского народа", – добавила министр.

Удар по Киеву 15 июня

Как сообщал ранее УНИАН, в результате российского удара по Киеву есть погибшие и раненые, повреждения зафиксированы почти во всех районах. По последним данным ГСЧС, россияне унесли жизни 4 человек. В результате атаки пострадали 25 человек, в том числе ребенок и беременная женщина. В столице повреждены дома, автомобили, учебные заведения, объекты инфраструктуры, предприятия.

Во время атаки РФ загорелся Успенский собор Киево-Печерской лавры. По словам начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, по предварительной информации, причиной пожара стало прямое попадание. Пожар оказался масштабным и привел к существенным повреждениям.

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины, епископ Авраамий сообщил, что древние иконы и другие святыни удалось спасти благодаря срочной эвакуации.

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