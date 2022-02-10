Экс-лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армии" Дмитрий Ярош допустил вхождение Кубани в состав Украины вслед за деоккупацией Крыма и части Донбасса.
Об этом он заявил в эфире 24 канала.
Подобный сценарий, уточнил он, возможен после ухода от власти Владимира Путина, что ослабит эскалацию. Тогда, по его словам, у Украины появится шанс вернуть не только оккупированные территории, но и прежние исторические земли. В случае с Кубанью может "пригодиться" Крымский мост, построенный российскими оккупантами.
"При определенных нормальных обстоятельствах - мы можем вернуть Кубань в состав украинского государства", - заявил Ярош.
Он также заверил, что ВСУ способны на выполнение любых задач, поставленных руководством Украины. Для этого также нужны поддержка общества, единение и развитая экономика.
Отметим, ранее Ярош заявлял, что Путин якобы принял решение об "уничтожении Украины", об чем свидетельствуют его действия и заявления.
Как известно, Кубань, которая включает нынешние Краснодарский и Ставропольский край, Карачаево-Черкессию Ростовскую область РФ, с конца 19-го века была заселена запорожскими казаками. В 1860 году она вошла в состав Российской империи.
Год назад в Верховной Раде отметили День независимости Кубани. Депутаты напомнили, что 16 февраля 1918 года была провозглашена независимость Кубанской народной республики.
Кубанская народная республика - казацкое государственное образование на Кубани. Просуществовала 1 год и 9 месяцев. 17 марта 1920 года Кубанская республика была уничтожена большевиками.