Экс-лидер ПС убежден, что в состав Украины вернутся не только оккупированные Донбасс и Крым, но и Кубань, которая сейчас является частью РФ.

Экс-лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армии" Дмитрий Ярош допустил вхождение Кубани в состав Украины вслед за деоккупацией Крыма и части Донбасса.

Об этом он заявил в эфире 24 канала.

Подобный сценарий, уточнил он, возможен после ухода от власти Владимира Путина, что ослабит эскалацию. Тогда, по его словам, у Украины появится шанс вернуть не только оккупированные территории, но и прежние исторические земли. В случае с Кубанью может "пригодиться" Крымский мост, построенный российскими оккупантами.

"При определенных нормальных обстоятельствах - мы можем вернуть Кубань в состав украинского государства", - заявил Ярош.

Он также заверил, что ВСУ способны на выполнение любых задач, поставленных руководством Украины. Для этого также нужны поддержка общества, единение и развитая экономика.

Отметим, ранее Ярош заявлял, что Путин якобы принял решение об "уничтожении Украины", об чем свидетельствуют его действия и заявления.

Как известно, Кубань, которая включает нынешние Краснодарский и Ставропольский край, Карачаево-Черкессию Ростовскую область РФ, с конца 19-го века была заселена запорожскими казаками. В 1860 году она вошла в состав Российской империи.

Год назад в Верховной Раде отметили День независимости Кубани. Депутаты напомнили, что 16 февраля 1918 года была провозглашена независимость Кубанской народной республики.

Кубанская народная республика - казацкое государственное образование на Кубани. Просуществовала 1 год и 9 месяцев. 17 марта 1920 года Кубанская республика была уничтожена большевиками.