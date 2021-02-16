Нардепы в Раде отметили День независимости Кубани.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Алексей Гончаренко.
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Он напомнил, что 16 февраля 1918 года была провозглашена независимость Кубанской народной республики.
"Нам важно помнить об этой дате, ведь Кубань - это еще одно государство, которое создали украинцы. И если Россия ― это "тюрьма народов", то Кубань станет нашим “островом свободы”! Ждем в семье вольной, новой!"- написал Гончаренко.
Кубанская Народная Республика - казацкое государственное образование на Кубани. Просуществовала 1 год и 9 месяцев. 17 марта 1920 года Кубанская Республика была уничтожена большевиками.
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