Нардеп Гончаренко заявил, что “Кубань станет нашим ”островом свободы".

Нардепы в Раде отметили День независимости Кубани.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Алексей Гончаренко.

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Он напомнил, что 16 февраля 1918 года была провозглашена независимость Кубанской народной республики.

"Нам важно помнить об этой дате, ведь Кубань - это еще одно государство, которое создали украинцы. И если Россия ― это "тюрьма народов", то Кубань станет нашим “островом свободы”! Ждем в семье вольной, новой!"- написал Гончаренко.

Кубанская Народная Республика - казацкое государственное образование на Кубани. Просуществовала 1 год и 9 месяцев. 17 марта 1920 года Кубанская Республика была уничтожена большевиками.

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Автор: Екатерина Лиманская