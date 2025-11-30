По его словам, только в течение этой недели враг применил против украинцев почти 1400 ударных дронов, 1100 управляемых авиационных бомб и 66 ракет.

За ночь Россия использовала против населенных пунктов Украины 122 ударных дрона и две баллистические ракеты. Как отметил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, в Вышгороде Киевской области продолжается ликвидация последствий российской атаки.

"Россия атаковала дронами город - повреждено много жилых домов. По состоянию на сейчас известно, что есть пострадавшие: 19 человек ранены, и среди них дети. Жизнь одного человека забрали этой атакой", - написал он.

Кроме того, подчеркнул президент, есть раненые в Днепропетровской и Харьковской областях. Россияне также били по Одесской, Сумской и Херсонской областях.

"Всего за эту ночь было 122 ударных дрона и также баллистика - две ракеты", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что такие удары происходят ежедневно:

"Только в течение этой недели россияне использовали почти 1400 ударных дронов, 1100 управляемых авиационных бомб и 66 ракет против наших людей".

Как подчеркнул президент, необходимо усиливать устойчивость Украины.

"Ракеты и системы ПВО - нужны, и так же нужно активно работать с партнерами ради мира. Нужны реальные, надежные решения, которые помогут завершить войну", - написал он.

Удар по Вышгороду

Как сообщал УНИАН, с вечера 29 ноября враг бил дронами по Киевской области. В Вышгороде в результате атаки загорелась многоэтажка. Один человек погиб.

Также в городе, по обновленным данным, количество пострадавших возросло уже до 19 человек, среди них четверо детей. 11 человек были госпитализированы.

Пожар в многоэтажке уже ликвидирован. В городе также были повреждены другие два многоэтажных дома, 14 частных домов, предприятие и семь автомобилей.

