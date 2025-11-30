Пожар в многоэтажке уже ликвидирован.

В Вышгороде Киевской области количество пострадавших в результате российской атаки увеличилось до 19, среди них четверо детей.

Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник, 11 человек были госпитализированы.

"Люди получили травмы различной степени тяжести. Это ожоги, осколочные ранения, травмы конечностей, отравление продуктами горения. Вся необходимая помощь оказывается. К сожалению, один человек погиб", - отметил глава ОГА.

Видео дня

Калашник добавил, что пожар в многоэтажке уже ликвидирован. На месте работают психологи и все другие службы. Решается вопрос о временном расселении эвакуированных людей.

"Также в городе повреждены еще другие два многоэтажных дома, 14 частных, предприятие, семь автомобилей", - говорится в сообщении.

Канал Киев24 показал фото последствий российского удара по Вышгороду. Отмечается, что там поврежден рынок "Набережный", автомойка, многоэтажка и дорога.

Удар по Вышгороду

Как сообщал УНИАН, с вечера 29 ноября российские оккупационные войска терроризировали дронами Киевскую область. В Вышгороде в результате атаки произошел пожар в многоэтажке. Сообщалось также о разрушенном частном доме и пожаре на территории предприятия.

По имеющимся ранее данным, в результате удара по Вышгороду один человек погиб, а 11 человек, среди которых один ребенок, пострадали. Шесть человек были госпитализированы.

Вас также могут заинтересовать новости: