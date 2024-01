Теперь он говорит, что хотел бы вернуться в прошлое и все исправить.

В начале 2024 года украинские военнослужащие взяли в плен российского наемника из Сомали. В интервью Online.ua он сказал, что в РФ ему обещали паспорт и деньги за службу в рядах оккупационной армии.

У 28-летнего Мухаммада Адиля есть жена и дочь в Сомали. 8 августа он прибыл в Россию по туристической визе, так как хотел найти там хорошую работу. "Другие страны, страны Европы не принимают людей с сомалийскими паспортами. Когда я приехал в Россию, я просто ждал три дня, может быть, пять, и я получил работу на фабрике. Ее владелец, сириец, мне очень плохо платил, потому что я работал нелегально без рабочей визы", - рассказывает он.

В выходной он поехал "посмотреть на Москву" и увидел там объявление о наборе в ряды российской оккупационной армии. Он подал заявку и ее одобрили. "Командиры сказали, что я буду служить внутри России. А их солдаты будут воевать на первой линии. Поэтому им были нужны люди в резерве", - говорит мужчина.

Видео дня

По словам Адиля, он подписал контракт 3 декабря, а уже 4 января был на передовой. Для получения первой зарплаты он должен был отслужить один месяц, однако попал в плен еще до завершения этого срока.

"Я простой человек, который приехал из другой страны, чтобы зарабатывать на жизнь своей семьей в Сомали. Я ничего не знаю о стратегических вещах на войне: как спрятаться, как воевать, как работать с оружием, как делать что-либо. Обо мне можно сказать, что "он может охранять". То есть можно поставить меня у одной двери и сказать, чтобы я не пускал людей, вот и все. Но воевать, стрелять и все такое, это очень трудно для меня", - добавил он.

Говорит, что украинские солдаты были шокированы, что он не вооружен - он потерял оружие во время атаки БПЛА. "Я показал им, что поранил руку, сломал ребро и зуб, потому что на меня к этому упал потолок", - добавил он.

Сомалиец говорит, что в рядах российской армии также воюют наемники из Непала, Египта, Индии и Таджикистана. Русские командиры разделяют их на небольшие группы и просто говорят: "Go, go, go!". Он отмечает, что на тренировку выделяли всего час, а когда они прибыли в Украину, то ему не объяснили, почему он здесь и что должен делать.

"Когда они сказали "Полигон № 5", я понял, что иду на войну. Никто меня об этом не предупреждал. Я сказал им, что не хочу, но они ответили, что у меня нет выбора. У меня никогда не было подобных проблем, поэтому я не знаю, что делать в этой ситуации. Нам приказали сесть в машину, отвезли и оставили возле маленького дома, дали оружие, магазины и гранаты.

Адиль уверяет, что теперь хотел бы вернуться в прошлое, не увидеть объявления о наборе в ряды армии РФ, и вернуться домой.

Россия вербует наемников в разных странах: что известно

В декабре Непал обнародовал официальное заявление, в котором призвал Москву прекратить вербовать своих граждан на войну и вернуть тела тех, кто уже погиб.

Напомним, недавно наемник Деян Берич, который вербует сербов на войну против Украины, пожаловался Путину на жестокое обращение с ними в российской армии.

Вас также могут заинтересовать новости: