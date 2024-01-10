В течение четырех дней 30 человек сдались в плен, а сам процесс всегда происходит по-разному.

На фронте значительно возросло количество российских военнослужащих, которые отказываются идти в наступление и сдаются в плен. Из-за этого высшее командование оккупантов угрожает расстрелами и осуществляет физическое насилие над ними. Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун телеканалу "Эспрессо".

"Недавно около 40 оккупантов самовольно покинули окопы и пытались сбежать с оружием в сторону Крыма. То есть, речь идет о целом взводе армии РФ. Была информация, что их вылавливают и пытаются вернуть обратно", - рассказал спикер ВСУ.

Из-за того, что оккупанты отказываются идти в наступление, на позиции прибывают представители высшего командования России, чтобы их запугивать, угрожая расстрелами и применяя физическое насилие.

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"Так они стимулируют оккупантов к проведению штурмовых действий. Они унижают их как морально, так и физически. Свежемобилизованные, которые только попали на фронт, еще не видели тех ухасов и ничего не понимают. Поэтому отказываются идти в наступление те, что уже были на штурмах, выжили каким-то образом, но возвращаться туда снова им страшно", - добавил Штупун.

Он утверждает, что оккупанты отказываются идти в наступление из-за похолодания и санитарных условий на фронте.

"Они соглашаются стоять в обороне, но идти в наступление, проводить штурмовые действия не хотят. Ведь, даже незначительное ранение при морозах и нынешнем уровне полевой медицины РФ, завершается в большинстве случаев смертью", - пояснил спикер.

По его словам, в течение четырех дней 30 человек сдались в плен, а сам процесс всегда происходит по-разному.

"Иногда это остатки штурмовых групп. Например, идет группа из 10 человек, 7 из которых погибли, а остальные идут за квадрокоптерами к нашим позициям. Операторы БПЛА их ведут, чтобы они сдавались в плен. Иногда наши разведывательные группы или штурмовые подразделения захватывают врасплох на некоторых позициях. Некоторые выходят по договоренности по программе "Хочу жить", но в основном россияне сдаются в бою", - рассказал Штупун.

Сдача россиян в плен - детали

По состоянию на декабрь 2023 года в украинский плен через горячую линию проекта "Хочу жить" сдались более 220 российских солдат.

Об этом рассказал представитель отдела по делам военнопленных Главного управления разведки Минобороны Украины Виталий Матвиенко. Еще более 1000 дел сейчас находятся на рассмотрении, отметил он.

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