Они хотят вернуть из украинского плена своего гражданина.

Непал просит Российскую Федерацию прекратить вербовать своих граждан на войну против Украины. Обращение опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Непала.

МИД опубликовал список из шести граждан, которые недавно погибли во время службы в российской оккупационной армии. Российское правительство призывают как можно скорее отправить их тела в Непал и предоставить компенсацию их семьям.

"Российскому правительству предложено не призывать непальских граждан в российскую армию, а в случае призыва непальских граждан немедленно вернуть таких граждан в Непал", - говорится в сообщении.

Также сообщается о "дипломатических усилиях" в вопросе возвращения гражданина Непала Вивека Хатри, который присоединился к российской армии и теперь находится в украинском плену.

Россия вербует на войну против Украины иностранцев:

С начала полномасштабного вторжения сообщалось, что оккупанты ищут солдат для своей армии. Известно о попытках нанять людей в Армении, Казахстане, Сербии и на Кубе.

В июне журналисты выяснили, что в ряды российской армии хотят привлечь и жителей Непала, которые приехали в Россию на учебу. Им предлагали за это выплаты в 195 тысяч рублей.

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