Он пожаловался диктатору на российское командование.

Сербский наемник Деян Берич записал видеообращение к российскому диктатору Путину, в котором пожаловался на плохое отношение к наемникам из Сербии в российской армии.

Утром он опубликовал в российском "Вконтакте" видео, в которых заявил, что командование рязанского 119-го полка ВДВ ведет себя "как нерусские", а сербских наемников там называли "циганами" и говорили, что не понимают, зачем они приехали на войну.

По его словам, оккупантам не выдавали необходимое оружие и отказывались лечить. Когла их отправили штурмовать украинские позиции, выдав по 2-3 автоматных магазина, те отказались воевать и попросили перевести их в другой полк. В ответ их выгнали на мороз, объявив военными преступниками. Прибывшая позже военная контрразведка заявила, что среди них есть шпионы и предатели.

"Сегодня утром к ним приехала военная полиция, зашла в землянку, стреляли в воздух, прикладами избивали бойцов, некоторым разбили головы. Я боюсь за жизнь этих людей. Командование 119-го полка - это ОПГ. Ожидаю, что после этого меня посадят за дискредитацию армии", - заявил Берич.

Также он опубликовал два видео с обращениями наемников, в которых те рассказывают, что очень хотят воевать на стороне преступной армии РФ, однако в другом подразделении. На другом видео нет изображения, однак слышны звуки выстрелов и крики на русском и сербском языках. "Так началось, а боюсь закончится убийствам наших бойцов", - добавил он.

Что известно о Бериче и наемниках из Сербии:

В январе прошлого года Центр национального сопротивления сообщал, что за вербовску наемников в армию РФ на Балканах отвечают Деян Берич и Жика Радоичич.

Берич воевал против Украины с 2014 году. Согласно данным из открытых источников, он получил медаль "За возвращение Крыма".

Агентство безопасности и разведки Сербии включило его в список военных наемников и считает его угрозой национальной безопасности Сербии.

Прошлой зимой президент Сербии Александр Вучич призывал Россию прекратить вербовку сербов в "Группу Вагнера" на войну против Украины.

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