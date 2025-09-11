Командующий СБС отметил, что угрозы ближе, чем кажется.

Ночью 10 сентября российские беспилотники атаковали территорию Польши во время очередной массированной атаки по Украине. Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадяр" Бровди обратился к польскому народу.

Соответствующее сообщение он опубликовал в своем телеграм-канале. "Мадьр" отметил, что угрозы ближе, чем кажется. По его словам, безнаказанность на фоне "взволнованности" и нерешительности "только улучшает appetitus войны".

"Вопрос времени, а не вероятностей. Отныне, очевидно, это уже вопрос нашего общего пространства безопасности. Пусть это останется субъективным мнением", – добавил он.

Командующий СБС добавил, что по обнародованному поручению президента Украины, специалисты, пилоты и операторы БПЛА передадут Польше весь свой накопленный опыт и экспертизу в борьбе с "Шахедами".

"Мы глубже в этом вопросе, чем кто-либо другой, по причине ежедневного соприкосновения. Хотя и пока не совершенны – времени мало. О перспективах 500 "Шахедов" в сутки полгода назад улыбалось не только в Европе, но и в Украине много экспертов", – отметил "Мадяр".

Атака дронов на Польшу

Ночью 10 августа в воздушное пространство Польши залетели 19 российских беспилотников. Произошло это во время очередной атаки по Украине. Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что четыре беспилотника были сбиты.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время той атаки в Польшу залетели не только "Герберы", но и "Шахеды". По его словам, Украина предложила помощь Польше в борьбе с дронами.

