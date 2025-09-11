Ночью 10 сентября российские беспилотники атаковали территорию Польши во время очередной массированной атаки по Украине. Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадяр" Бровди обратился к польскому народу.
Соответствующее сообщение он опубликовал в своем телеграм-канале. "Мадьр" отметил, что угрозы ближе, чем кажется. По его словам, безнаказанность на фоне "взволнованности" и нерешительности "только улучшает appetitus войны".
"Вопрос времени, а не вероятностей. Отныне, очевидно, это уже вопрос нашего общего пространства безопасности. Пусть это останется субъективным мнением", – добавил он.
Командующий СБС добавил, что по обнародованному поручению президента Украины, специалисты, пилоты и операторы БПЛА передадут Польше весь свой накопленный опыт и экспертизу в борьбе с "Шахедами".
"Мы глубже в этом вопросе, чем кто-либо другой, по причине ежедневного соприкосновения. Хотя и пока не совершенны – времени мало. О перспективах 500 "Шахедов" в сутки полгода назад улыбалось не только в Европе, но и в Украине много экспертов", – отметил "Мадяр".
Атака дронов на Польшу
Ночью 10 августа в воздушное пространство Польши залетели 19 российских беспилотников. Произошло это во время очередной атаки по Украине. Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что четыре беспилотника были сбиты.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время той атаки в Польшу залетели не только "Герберы", но и "Шахеды". По его словам, Украина предложила помощь Польше в борьбе с дронами.