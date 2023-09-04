Автомобили уже работают в горячих точках, эвакуируя раненых бойцов из медицинских пунктов в стационарные медучреждения.

Вооруженные Силы Украины и другие Силы обороны страны с начала большой войны получили 210 автомобилей при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation, сообщили представители фонда.

"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы удовлетворить потребности военных подразделений в транспорте, особенно сейчас, в условиях нашего контрнаступления. Автомобили помогают бойцам оперативнее менять позиции, доставлять необходимые грузы и, что главное, – эвакуировать раненых побратымив из зоны боевых действий", – отметил вице-президент фонда Игорь Сирук.

На днях Favbet Foundation передал Запорожскому военному госпиталю сразу два реанимобиля Renault Trafic.

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Автомобили уже работают в горячих точках, эвакуируя раненых бойцов из медицинских пунктов в стационарные медучреждения.

"Каждый автомобиль спасает десятки жизней наших воинов, ведь часто даже минута имеет решающее значение. Поэтому спасибо волонтерам за кареты "скорой", которые сейчас крайне необходимы для эвакуации раненых", – отметил военнослужащий медицинской части Александр Сафронов.

Напомним, недавно при содействии фонда передано для ударных рот "Армии дронов" 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek.

Также ВСУ получили при содействии Favbet Foundation более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.