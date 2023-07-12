Автомобиль передан в распоряжение подразделения, выполняющего боевые задания на востоке страны.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал артиллерийскому подразделению Вооруженных сил Украины внедорожник Mitsubishi L200.

Автомобиль передан в распоряжение подразделения, выполняющего боевые задания на востоке страны.

Это уже 135-й автомобиль, полученный ВСУ и другими Силами обороны при содействии фонда с начала полномасштабного вторжения.

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"Эти автомобили помогают нашим защитникам эффективно выполнять поставленные командованием задачи: переводить личный состав, оборудование, амуницию и эвакуировать раненых. Сегодня мы прошли отметку в 135 машин и не планируем на этом останавливаться. Это наш скромный вклад в нашу общую победу", - отметил вице-президент фонда Favbet Foundation Игорь Сирук.

Всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили также уже более 80 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны составила более 80 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.