В ведомости подписи российских военных из Карачаево-Черкесской республики.

Российские военные нагло врут, когда говорят, что не знали, куда и зачем ехали. Перед отправкой на войну в Украину они подписывают "согласие на выполнение боевых задач на территории других государств".

Соответствующий документ обнародовал глава Николаевской ОДА Виталий Ким в Telegram.

"Кажется, все они знают, куда едут….", - говорится в сообщении.

Чиновник обнародовал фото "Ведомости личного состава, давших согласие на выполнение специальных (боевых) задач на территории иностранных государств". В документе подписи российских военных войсковой части 01485 подразделения 4 МСР.

В ведомости также указаны имена, фамилии, звания и занимаемые должности российских оккупантов.

Стоит отметить, что войсковая часть 01485 находится по адресу - Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, Зеленчукский район, поселок Сторожевая-2.