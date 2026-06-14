Возвращение из СЗЧ: Федоров объяснил, как это сделать через 'Армия+'

Военные, которые по состоянию на 12 июня самовольно оставили часть (СОЧ, далее СЗЧ), смогут вернуться до 20 сентября по новой процедуре.
Об этом сообщило Министерствообороны. Речь идет о том, что самый простой способ возвращения будет через приложение "Армия+". В частности, там можно:
- выбрать новое подразделение из списка;
- указать желаемое направление службы и опыт;
- получить сопровождение до зачисления в новую часть.
После согласования рапорта в "Армия+" появляется статус "В пути", который подтверждает, что военный добровольно возвращается на службу, и дает 5 дней, чтобы прибыть в новую часть.
Подать заявку также можно:
- непосредственно в выбранную воинскую часть;
- через 1-й Центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ или 2-й Центр рекрутинга Десантно-штурмовых войск – для военнослужащих ВСУ.
В Минобороны отметили, что в настоящее время услуга доступна для военных ВСУ и Государственной спецслужбы транспорта. Для военных Национальной гвардии возможность подать рапорт в "Армия+" заработает в ближайшее время, пообещали в министерстве.
Кроме того, министр обороны Михаил Федоров также объяснил, как военным вернуться из СЗЧ через "Армия+".
Он отметил, что началась комплексная трансформация системы военной службы, которая предусматривает новые контракты, четкие сроки службы, повышенные выплаты для военных.
"Важная часть этой реформы – fast track возвращения военнослужащих из СЗЧ в наиболее эффективные подразделения Сил обороны", – написал министр.
По его словам, для тех, кто готов вернуться на службу, создали простой, быстрый и прозрачный механизм через "Армия+". Военный может самостоятельно выбрать новое подразделение из перечня, получить сопровождение на всех этапах и гарантии после возвращения.
Он предупредил, что воспользоваться этой программой можно до 20 сентября, и раскрыл пошаговый алгоритм процедуры.
"В Армия ID появится строка "Зафиксировано отсутствие на службе". В приложении перейдите в Сервисы → Рапорты → "Возвращение на службу после СЗЧ". Выберите новую воинскую часть из списка своей структуры, укажите направление службы и опыт. Подпишите рапорт онлайн. После проверки рапорта представителями части с вами свяжутся для уточнения деталей", – пояснил министр.
После согласования в приложении появится статус "В пути". Это дает 5 дней на прибытие к новому месту службы.
Для тех, кому нужна консультация на каждом этапе, работает горячая линия Минобороны: 0 800 605 100 (ежедневно с 09:00 до 20:00).
Новости о реформе армии
Минобороны готовит армейскую реформу, которая будет состоять из двух этапов. При этом вчера народный депутат Роман Костенко заявил, что в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нет полной информации о реформе армии, представленной Минобороны. И на фоне этого возникает много вопросов относительно реализации намеченных целей.