Возвращение из СЗЧ: Федоров объяснил, как это сделать через 'Армия+'

Воспользоваться этой программой можно до 20 сентября.

Военные, которые по состоянию на 12 июня самовольно оставили часть (СОЧ, далее СЗЧ), смогут вернуться до 20 сентября по новой процедуре.

Об этом сообщило Министерствообороны. Речь идет о том, что самый простой способ возвращения будет через приложение "Армия+". В частности, там можно:

выбрать новое подразделение из списка;

указать желаемое направление службы и опыт;

получить сопровождение до зачисления в новую часть.

После согласования рапорта в "Армия+" появляется статус "В пути", который подтверждает, что военный добровольно возвращается на службу, и дает 5 дней, чтобы прибыть в новую часть.

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Подать заявку также можно:

непосредственно в выбранную воинскую часть;

через 1-й Центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ или 2-й Центр рекрутинга Десантно-штурмовых войск – для военнослужащих ВСУ.

В Минобороны отметили, что в настоящее время услуга доступна для военных ВСУ и Государственной спецслужбы транспорта. Для военных Национальной гвардии возможность подать рапорт в "Армия+" заработает в ближайшее время, пообещали в министерстве.

Кроме того, министр обороны Михаил Федоров также объяснил, как военным вернуться из СЗЧ через "Армия+".

Он отметил, что началась комплексная трансформация системы военной службы, которая предусматривает новые контракты, четкие сроки службы, повышенные выплаты для военных.

"Важная часть этой реформы – fast track возвращения военнослужащих из СЗЧ в наиболее эффективные подразделения Сил обороны", – написал министр.

По его словам, для тех, кто готов вернуться на службу, создали простой, быстрый и прозрачный механизм через "Армия+". Военный может самостоятельно выбрать новое подразделение из перечня, получить сопровождение на всех этапах и гарантии после возвращения.

Он предупредил, что воспользоваться этой программой можно до 20 сентября, и раскрыл пошаговый алгоритм процедуры.

"В Армия ID появится строка "Зафиксировано отсутствие на службе". В приложении перейдите в Сервисы → Рапорты → "Возвращение на службу после СЗЧ". Выберите новую воинскую часть из списка своей структуры, укажите направление службы и опыт. Подпишите рапорт онлайн. После проверки рапорта представителями части с вами свяжутся для уточнения деталей", – пояснил министр.

После согласования в приложении появится статус "В пути". Это дает 5 дней на прибытие к новому месту службы.

Для тех, кому нужна консультация на каждом этапе, работает горячая линия Минобороны: 0 800 605 100 (ежедневно с 09:00 до 20:00).

Новости о реформе армии

Минобороны готовит армейскую реформу, которая будет состоять из двух этапов. При этом вчера народный депутат Роман Костенко заявил, что в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нет полной информации о реформе армии, представленной Минобороны. И на фоне этого возникает много вопросов относительно реализации намеченных целей.

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